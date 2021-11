Il FAI per il clima: passeggiata nel "Giardino mediterraneo" della Kolymbethra

Il paesaggio del “giardino mediterraneo” della Kolymbethra da riscoprire attraverso una passeggiata in compagnia del personale FAI, sabato 6 novembre.

Un luogo che si fonda su una biodiversità e su tecniche agronomiche che hanno assicurato nel tempo una grande stabilità ecologica e produttiva. Così è stato nei secoli, attraverso un adattamento ai cambiamenti propri della storia e della natura mediterranea, e così avverrà in futuro per far fronte ai cambiamenti climatici in corso.

La passeggiata, guidata dal professore Giuseppe Barbera, già ordinario in colture arboree presso l'Università di Palermo, consentirà di comprendere e osservare le risorse genetiche e le tecniche tradizionali che si offrono alle innovazioni di cui abbiamo bisogno per affrontare un difficile futuro.

Appuntamento alle 11 all'ingresso di Porta Quinta, da dove i partecipanti saranno accompagnati al giardino dal personale FAI. Le scolaresche devono presentare un elenco dei partecipanti da consegnare alla biglietteria del Parco.