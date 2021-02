Via all'evento concerto premio Michele Lizzi, il programma

Via all'evento-concerto premio Michele Lizzi. L'evento si terrà sabato 27 febbraio dalle 10 con la presentazione del volume" La Sagra del Signore della nave da Pirandello a Michele Lizzi " di Rita Capodicasa, nelle pagine social della stessa.

Illustri relatori, critici letterari ,studiosi della tematica pirandelliana e musicologi interverranno per approfondire i vari aspetti e temi che emergono dall'esame del volume a partire dai contatti di Pirandello con la musica per arrivare al confronto col libretto e l'opera lirica che Michele Lizzi(1915-1972) fece sul modello del suo conterraneo. Ciò anche nel recupero della tradizione locale agrigentina nel far rivivere una festa che si svolgeva davanti la chiesa di San Nicola nella Valle dei Templi ma soprattutto per rinverdire la memoria di un musicista e poeta nostro concittadino allora illustre.

Molte scuole seguiranno la diretta avendo approfondito la conoscenza del testo ma soprattutto avendo conosciuto un nostro conterraneo che deve essere diffuso presso le nuove generazioni. Si invitano tutte le scuole che volessero seguire la diretta streaming a partecipare. L’iniziativa è direttamente promossa dall' Assessorato Regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, con l’intervento previsto dell’ Assessore Alberto Samonà.