Riapre Casa Pirandello, ecco tutti gli eventi previsti per Natale e Capodanno

E' un calendario ricco di eventi, iniziative e appuntamenti per tutte le età quello che verrà proposto da CoopCulture per "festeggiare2 la riapertura la pubblico della Casa natale di Luigi Pirandello.

Le visite sono già partite sabato scorso, i prossimi appuntamenti saranno giovedì 16, poi da domenica 19 a mercoledì 22 dicembre, quattro turni giornalieri alle 11, alle 12 , alle 16 e alle 17. Venerdì e sabato (17 e 18 dicembre) , ogni ora dalle 11 alle 16, speciali percorsi pensati per le scuole.

Gli esperti di CoopCulture saranno a disposizione per accompagnare docenti, studenti e genitori e raccontare il nuovo spazio multimediale ed esperienziale. L'idea è quella che la Casa museo possa trarre sempre nuova linfa dal confronto continuo con i suoi fruitori, di oggi e di domani.

Domenica (19 dicembre) alle 16 sarà inoltre organizzato un laboratorio didattico di storytelling su “Il treno delle maschere: Ciaula, Mattia, Liolà e gli altri”. L'iniziativa sarà dedicata ai più piccoli.

Il 26 e 27 dicembre (alle 11, alle 12, alle 16 e alle 17) sarà proposto un percorso tra i protagonisti e le storie del Natale che sbucano dai testi del drammaturgo che spesso ha raccontato di umili e dimenticati.

Durante la visita alla Casa museo, i partecipanti potranno scoprire lo “scrittoio” multimediale e scorrere alcune delle novelle più note proprio attraverso il taccuino e gli appunti di Pirandello.

Il 28 dicembre e il 4 gennaio (sempre alle 17) i due primi Martedì pirandelliani, costruiti con la Fondazione Teatro Pirandello. Giornate dedicate all'approfondimento dei romanzi, delle novelle e del teatro di Pirandello attraverso letture, note, brani recitati e interpretati. Sarà la città ad entrare nel Caos e ad uscirne arricchita.

Il 2 gennaio alle 11 e alle 16, "Capodanno a Casa Pirandello": visite no stop per le famiglie, laboratorio Pirandello e intrattenimento per i bambini a cura della Casa del Musical di Agrigento.

Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata su edu@coopculture.it