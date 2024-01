Natale a Sciacca, ecco gli ultimi due appuntamenti con l'incognita maltempo

Ultimi appuntamenti nel programma di "Natale a Sciacca". Oggi, 5 gennaio, alle 20, "Gran concerto di Epifania" nella basilica di Maria Santissima del Soccorso, a cura di Skenè Academy. Esibizione del gruppo dei Sei ottavi in “Vocal Christmas”, con la partecipazione del coro polifonico Città di Sciacca.

Domani, 6 gennaio, alle ore 19, appuntamento per i più piccoli con “Arriva la befana” in piazza Scandaliato (condizioni meteo permettendo). A causa delle previste condizioni meteo avverse, sono state annullate le iniziative all’aperto previste per domani mattina legate alla tradizione della Befana. Rinviate, invece, a data da destinarsi le esibizioni degli artisti di strada della compagnia Joculares previste per oggi e per domani.