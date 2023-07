Estate saccense 2023, spazio tra musica, solidarietà, libri e letture per bambini

Orario non disponibile

Quando Dal 31/07/2023 al 31/07/2023 solo oggi Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Sciacca

Musica, solidarietà, libri, letture per bambini. Ecco gli appuntamenti di oggi, 31 luglio, inseriti nel cartellone dell’Estate Saccense 2023, allestito dall’Amministrazione comunale.

Nell’ex chiesa della Raccomandata, saggio di fine anno di canto individuale, canto corale, Laboratorio Crescere insieme della Skenè Academy. Inizio alle ore 19:30.

Alla Badia Grande, per la rassegna "Letterando in fest off" incontro con lo scrittore Fabio Genovesi che presenta il suo ultimo libro Oro puro. A conversare con l’autore sarà Alice Titone. Incontro a cura della libreria Ubik. Inizio ore 20:30.

Nell’atrio superiore del Comune, “Letture a ciel sereno”: letture ad alta voce di storie per bambini a cura delle animatrici del gruppo Flashbook-Nati per Leggere. Inizio alle ore 21.

Nell’atrio inferiore del Comune, concerto del Quartetto Montalbano “Non solo Queen”. Una serata di musica all’insegna della solidarietà a cura del Club Inner Wheel Città di Sciacca. Inizio alle ore 21.