“L’estate di Regalpetra”: 8 appuntamenti tra teatro, libri, danza e una “conversazione impossibile” tra Sciascia e Pirandello

Un cartellone pensato per chi ama la prosa e la danza, la musica e l'incanto della parola. E per chi crede che in Italia l'approccio alla cultura sia spesso inutilmente pesante. La Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto presenta il cartellone della rassegna “L’estate di Regalpetra”: 8 appuntamenti variegati dal 5 agosto al 2 settembre

Il 5 agosto alle 19, nell’atrio del Comune, la presentazione del libro “Giocatori d’azzardo” di Virman Cusenza. A dialogare con l’autore saranno lo scrittore e giornalista Matteo Collura e Vito Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, anche lui scrittore.

L’11 agosto alle 19, sempre nell’atrio del Comune, la presentazione del libro “Fame blu” di Viola Di Grado. A conversare con l’autrice sarà Lorenzo Cittadini.

Il 13 agosto alle 21, in piazza Francesco Crispi, andrà in scena la tragedia greca “Fedra” di Jean Racine con traduzione di Giovanni Raboni. Nel cast Silvana Sirano, Leonardo Sbragia e la partecipazione di Paila Pavese. Regia di Patrick Rossi Gastaldi.

Il 19 agosto alle 21, in piazza Francesco Crispi, la “Conversazione (im)possibile” tra Sciascia e Pirandello: un testo di Matteo Collura da lui stesso interpretato (nella parte di Pirandello) insieme a Fabrizio Catalano, regista e nipote di Leonardo Sciascia, nella parte del nonno. Seguirà la proiezione del documentario “Il maestro di Regalpetra” di Matteo Collura con la regia di Diego Romeo.

Il 20 agosto alle 21, in piazza Crispi, lo spettacolo teatrale “Ombre”: una produzione della Fondazione Teatro Pirandello, scritta ed interpretata da Gaetano Aronica.

Il 22 agosto alle 21, in piazza Crispi, “Tango MalEducato” di Claudia Portale.

Il 30 agosto alle 21, in piazza Crispi, “Ore di Spagna”: spettacolo realizzato dal collettivo di danza “Coral Arte Flamenco” di Deborah Idelia Brancato.

Infine il 2 settembre, sempre alle 21 in piazza Crispi, “Da Regalpetra a Màkari lungo la linea del giallo”: conversazione con lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri.