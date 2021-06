"L'estate in giardino": libri, mostre e incontri con l'autore al centro San Domenico

Parte domani la rassegna "L'Estate in giardino" con il palinsesto culturale promosso dall’amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni Athena e Symposium.

Il Giardino degli odori e dei sapori, situato all’interno del Centro Culturale San Domenico di piazza Dante, apre le porte alla cittadinanza per una stagione estiva all’insegna della cultura e dell’arte: eventi culturali, mostre d’arte, presentazioni di libri, incontri con l’autore e tanto altro ancora.

“Non possiamo che essere soddisfatti - dicono gli organizzatori - dell’esito dell’avviso pubblico emanato nel mese di maggio. Le due proposte pervenute, a cura delle associazioni Athena e Symposium, sono state accolte dall’amministrazione comunale e permetteranno di realizzare numerosi eventi all’insegna della staticità all’interno dell’affascinante cornice del Giardino” - dichiara il Sindaco della Città Ettore Di Ventura".

Gli eventi verranno gestiti, di norma, nelle giornate dal lunedì al mercoledì dall’Associazione Symposium mentre il giovedì e venerdì sarà l’associazione culturale Athena a fare gli onori di casa, in entrambi i casi all’interno di una fascia oraria che andrà dalle 18:00 alle 22:00.

“Nel solco dei numerosi accordi di collaborazione sottoscritti con numerose associazioni del nostro territorio, anche in questa occasione, ricorriamo al partenariato pubblico-privato attraverso una formula nuova ed innovativa che arricchirà il palinsesto culturale estivo della nostra città, garantendo piena autonomia e supporto alle due associazioni e valorizzando altresì la splendida cornice del giardino nel salotto della nostra Città” – dichiara l’assessore alla Cultura, Angelo Cuva.

I programmi verranno curati dalle due associazioni e per ogni singolo evento verranno fornite modalità e termini di partecipazioni attraverso i canali istituzionali.