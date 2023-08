Estate Empedoclina, ecco tutti gli appuntamenti a cavallo di Ferragosto

Indirizzo non disponibile

A Porto Empedocle proseguono le manifestazioni estive in piazza Kennedy che entreranno nel vivo il 10 agosto con la rassegna teatrale del “Premio Vigata”. Alle 21,30 il gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle porterà in scena “Un marito per due figlie”.

Il 13 agosto alle 21 la seconda parte della festa “Bentornato Emigrato”. In programma il recital “Io l’emigrante” con Alfonso Marchica: spettacolo multimediale con video, danze e canzoni. Seguirà la premiazione conclusiva con l’esibizione del cantautore Rino Ciofalo.

Il 18 agosto “Sicilia Cabaret” con lo spettacolo condotto da Matranga e Minafò. Sul palco Nino Balistreri, Daniele Vespertino e Claudione, Le Bluesisters, Maurizio La Blasca, Emanuele Scelta e Flavio Santangelo ed il maestro Noto al piano.

Il 19 e 20 agosto alle 21,30 altri appuntamenti teatrali legati al "Premio Vigata". Sabato 19 andrà in scena “In questa grande epoca”, l’opera di Giovanni Volpe che avrebbe concluso la rassegna teatrale nella serata del 20, ma che anticipa di 24 ore l’appuntamento con il pubblico.

Domenica 20 agosto ci sarà sul palco “La bottega del sorriso” di Porto Empedocle con “I Civitoti in Pretura”.