“Estallenando 2022”: al via la nuova stagione con yoga, danza, canto e pilates per tutte le età

Al via a Canicattì l’iniziativa “Estallenando 2022” che partirà dal 29 giugno fino al 5 agosto. Si tratta di attività gratuite rivolte ai cittadini di ogni età con il patrocinio del Comune.

Le attività si svolgeranno nella palestra "Casa Balilla" in via Milano 286 (accanto allo stadio Carlotta Bordonaro). Le attività di intrattenimento/allenamento si articoleranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 19:30 alle 21:30.

Ogni giorno ci sarà una specifica disciplina: il lunedì è dedicato allo yoga, il martedì ai balli caraibici, il mercoledì è il turno del pilates, il giovedì è il giorno del canto e il venerdì tutti in pista coi balli di gruppo. ”Abbiamo voluto creare delle opportunità di socializzazione e di integrazione - ha detto l'organizzatrice Anita Alessi - soprattutto per quei ragazzi speciali che spesso hanno scarse possibilità di vivere esperienze del genere. L'iniziativa è aperta a tutta la comunità proprio per lo spirito di aggregazione che si vuole promuovere. Sono fiduciosa che gli istruttori e l'intero team sapranno creare le giuste alchimie per far diventare memorabile questa estate 2022".