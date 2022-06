Mare cristallino e tratti di costa inaccessibili via terra: alla scoperta di Capo Rossello in “sup”

Un’iniziativa che darà la possibilità di “volare” sull’acqua, con il gruppo “Paradise Agrigento”, a bordo dei loro “sup”.

Il termine “sup” si riferisce ad una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia. Questo sport ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia.

L’appuntamento è domenica 19 giugno alle 9 al Belvedere Kainon di Capo Rossello a Realmonte. A bordo di una versione gigante del “sup” (da circa 7 posti) si raggiungeranno le pendici del Monte Rossello in uno scenario caratterizzato da mare cristallino e da un tratto di costa inaccessibile via terra.

Durante l'escursione i partecipanti saranno costantemente da istruttori qualificati che impartiranno le tecniche basilari di manovra per gestire autonomamente l'attrezzatura. Un briefing iniziale darà la giusta consapevolezza per iniziare a pagaiare in totale autonomia. Prenotazioni ed informazioni via whatsapp al 380 7985180.