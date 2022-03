Punta Bianca, escursione domenicale per festeggiare la “liberazione” dalle esercitazioni militari

Un evento storico, quello della sospensione delle esercitazioni militari a Punta Bianca atteso per oltre 60 anni, festeggiato attraverso un’escursione domenicale per riscoprire la bellezza di quest’oasi naturale poco distante da Agrigento. VisitAgrigento organizza il primo di una lunga serie di eventi che consentirà ai partecipanti di accompagnarli in un meraviglioso lembo di terra che sarà “raccontato” attraverso lo yoga.

“Questa volta - dicono i promotori dell’iniziativa - saranno lanciate delle bombe di vita, di pace e di bellezza, delle bombe di semi della macchia mediterranea. L’appuntamento è il 10 aprile dalle 9 alle 13. L’esperienza ha un carattere sensoriale: conosceremo le forme degli elementi e la loro essenza, impareremo a riconoscere le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo attraverso la consapevolezza interiore che si sviluppa con lo yoga. Chi lo desidera, dopo le 13, potrà intrattenersi ancora con noi ed organizzarsi per un pranzo a sacco da casa, da consumare in compagnia sul luogo dell'evento. La quota di partecipazione, che comprende le guide, la pratica yoga, l'iscrizione e l'assicurazione, è di 15 euro per adulti non soci da tesserare; 5 euro per i ragazzi non soci dai 15 ai 17 anni. Non pagano i ragazzi fino ai 14 anni. I soci di VisitAgrigento pagano 12 euro mentre la partecipazione è gratuita per i ragazzi soci fino a 17 anni.

Informazioni e prenotazioni al 380 7985180.