Il liberty riapre le porte: una domenica alla scoperta di villa Sapio Rumbolo e dello Stagnone Pontillo

“Volete fare un salto indietro di 120 anni e, nella stessa giornata, salire di nuovo sulla macchina del tempo e catapultarvi al tempo dei Cartaginesi, quindi oltre 2.500 anni fa? Domenica 19 maggio dalle 10 in poi vi condurremo nella magia di questi siti”. E’ quanto promettono i promotori dell’iniziativa, quelli dell’associazione Qanat e di VisitAgrigento, che hanno organizzato una giornata da trascorrere tra le meraviglie architettoniche e pittoriche della Licata di inizio ‘900, con la visita alla villa Sapio Rumbolo, una delle più belle dimore liberty della Sicilia e poi nel sito archeologico Stagnone Pontillo: un ipogeo la cui realizzazione si perde nella notte dei tempi ma che conserva ancora tracce dai Cartaginesi in poi.

La villa Sapio Rumbolo, edificata nel 1902 su progetto di Ernesto Basile, padre del liberty siciliano, è una meraviglia assoluta. Come una nave si affaccia sul mare che si osserva dal suo meraviglioso terrazzo. Ma è tra le stanze di questa ricca dimora che si resta a bocca aperta, davanti ai meravigliosi affreschi di Salvatore Gregorietti, pittore palermitano che a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 affrescò i principali palazzi di Palermo, di Licata e di molti altri luoghi siciliani. I proprietari della villa, appassionati di storia, racconteranno la vita del cavaliere Sapio Rumbolo, legatissimo ai Florio.

“Lungo la strada (breve) che dalla villa conduce allo Stagnone Pontillo - dicono gli organizzatori - incontreremo il pozzo di Donna Vannina dove storia, leggenda e magia si intrecciano in maniera indissolubile. Il mistero dello Stagnone Pontillo, ancora oggi intatto, vi affascinerà, al pari delle antiche sepolture che circondano l’ipogeo”.

I partecipanti saranno accompagnati dai soci Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia, e da Angelo Augusto, giornalista e appassionato di storia licatese. L’evento terminerà entro le 15 e, dopo pranzo, si potrà fare un breve tour gratuito in centro.

Abbigliamento consigliato: sportivo con pantaloni lunghi ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking (consigliate) o da ginnastica con buon grip, cappello, occhiali da sole, maglia di ricambio. È necessario portare 2 litri di acqua snack per il trekking (frutta secca, cioccolato), pranzo a sacco (ma si può anche mangiare in bar o ristoranti della zona).

Contributo: 20 euro per gli adulti non soci 2024 (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2024, l'assicurazione annuale e la passeggiata guidata); 17 euro per gli adulti già soci 2024 (comprende la passeggiata guidata); 5euro per i ragazzi non soci 2024 dai 10 ai 17 anni (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2024, l'assicurazione annuale e la passeggiata guidata); gratuito per i ragazzi già soci 2024 dai 10 ai 17 anni (comprende la passeggiata guidata).

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare, tramite messaggio Whatsapp, il 380 7985180.