Conoscere le eroine siciliane: escursione domenicale all’eremo di Santa Rosalia

Indirizzo non disponibile

Esistono castelli, nel cuore della Sicilia, che narrano di congiure, leggende, tragedie e fantasmi e sono ancora lì, alti sulle rocce che li sorreggono, a vegliare sulla storia e i mali del mondo. Poi ci sono grotte piccine che per lunghi anni hanno protetto il rifugio segreto della “Santuzza”, perse tra i monti della Quisquina, lontano dalle prepotenze paterne. Una fetta di territorio suggestiva e tutta da riscoprire grazie all’escursione a tema, all’eremo di Santa Rosalia, organizzata dall’associazione “L’albero di Chirone e Flavia Aruta”. Si svolgerà domenica 7 aprile dalle 10 in poi.

Si consiglia di dotarsi di un abbigliamento adatto alla stagione, di pranzo a sacco e di acqua abbondante.

Quota di partecipazione 20 euro per gli adulti, 15 euro per i ragazzi e 10 euro per i bambini sotto i 10 anni. Nel costo sono inclusi il biglietto d’ingresso al castello e la guida, l’ingresso all’eremo e la guida. Confermare la propria presenza tramite Whatsapp al 329 2236060 oppure con un messaggio sulla pagina Facebook “Falcon Walks”.