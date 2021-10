Alla scoperta dell'"Abbazia nel bosco": trekking nella riserva naturale tra ruderi e natura

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 24 ottobre "Prospera Civitas" e "Scursunìo" organizzano un'escursione alla scoperta del cuore della Riserva Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio: la porta dei Monti Sicani, un luogo magico, con panorami mozzafiato, sentieri che si snodano attraverso una vegetazione lussureggiante che custodisce celati al suo interno i ruderi di un'antica abbazia normanna nel bosco.

Il trekking avrà inizio presso le Case Coloniche e si svilupperà lungo incantevoli sentieri naturalistici fino a quel che resta del santuario normanno di sant'Adriano

Incontro alle ore 9:30 "Al Mulino cafè" e partenza in macchina verso le Case Coloniche punto dal quale avrà inizio l'escursione a piedi.

"Seguiremo un percorso ad anello - dicono gli organizzatori - che toccherà diversi punti di grande interesse naturalistico, per mostrarvi una delle ultime zone di vegetazione naturale in Sicilia con un altissimo livello di biodiversià.

Ci sarà inoltre una degustazione di prodotti del territorio.

Prenotazioni ai numeri 377 9844204 (Giuseppe) o 351 2340694.

La quota di partecipazione all'escursione è di 14 euro a persona per gli adulti; 10 euro per i minori di 16 anni. La degustazione è compresa nella quota di partecipazione.

Massimo 20 partecipanti.