"Eros e Thanatos": grandi storie tra miti e leggende per lo spettacolo di Franco Bruno

Continua a Sciacca la rassegna culturale "Le parole che non ti ho letto – voci e note per letture drammatizzate".

Martedì 7 settembre, alle 21,15, nell'atrio superiore del palazzo comunale, andrà in scena lo spettacolo intitolato "Eros e Thanatos, le grandi storie" con testi di Dante Alighieri, Victorien Sardou, Jean Cocteau e Cesare Pavese.

"Sarà un percorso - spiegano i produttori dello spettacolo - dall’antico al moderno che approfondirà il rapporto amore-morte. Saranno riproposte grandi storie d’amore, tra miti, leggende e storie vissute: Ade che rapisce Persefone sconvolgendone la vita; Paolo e Francesca emblemi della sofferenza eterna che vizia e caratterizza ogni storia d’amore; Tosca e Cavaradossi nella cui vita amorosa irrompe la morte con tutta la sua forza distruttrice; Orfeo ed Euridice in cui l’Eros diventa motivo di annullamento e morte, per il prevalere del desiderio di riguardare l’oggetto del proprio amore, anche se per un ultima volta.

Interpreti Franco Bruno, Giusi Di Giovanna, Tiziana Maniscalco, Liliana Marciante, Monica Pavan, Nicola Puleo. Gli attori saranno accompagnati dalle musiche del maestro Ignazio Catanzaro.

Ricerca e selezione dei testi a cura di Giusi Di Giovanna.

Adattamento e regia Franco Bruno.

"Le parole che non ti ho letto" è promossa dall’assessorato allo spettacolo e al turismo con l’organizzazione di TeatrOltre, Skenè Academy, Proloco Sciacca Terme e Futuris nell’ambito della programmazione di Sciacca Estate 2021.