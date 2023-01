Aragona, festa dell’Epifania con automodellismo e percorso in bici

S’intitola “Sta arrivando la Befana” l’evento a tema in programma il 6 gennaio dalle 10 in poi ad Aragona nella centralissima via La Rosa. Prevista una vetrina dedicata all’automodellismo con un apposito percorso in bici per i più piccoli. A pedalare, insieme a loro, ci sarà anche la Befana.

Organizzati anche alcuni sorteggi di premi e un degustazione di prodotti tipici.

Ai partecipanti è richiesto di arrivare in bici mentre i più piccoli sono stati invitati a portare una calza.