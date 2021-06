"Libri Estate 2021", Enzo Randazzo presenta il suo romanzo

Prezzo non disponibile

Presentazione del romanzo "Il presidente Liccasarda" di Enzo Randazzo oggi alle 18,30 nell’atrio superiore del Palazzo Municipale di Sciacca.

L’incontro apre il cartellone delle iniziative di “Sciacca libri estate”, promosso dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Aurelio Cassar” in prosecuzione della rassegna “Sciacca libri in festa” conclusasi lo scorso 31 maggio.

La presentazione del romanzo di Enzo Randazzo è organizzata in collaborazione con Unitre, l’Università delle tre età di Sciacca.

L’ingresso sarà contingentato, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Dopo gli interventi programmati del sindaco Francesca Valenti e del presidente di Unitre Alberto Sutera, condurrà l’incontro con Enzo Randazzo il giornalista Massimo D’Antoni.

In programma anche gli interventi di Vittoria Russo, Franco Bruno e Raimondo Moncada che leggeranno alcuni brani del romanzo che racconta l’ascesa di un politico nato nell’Italia degli anni Settanta e che si fa largo in una Sicilia che vuole rinnovarsi ma che non sa trovare la strada.