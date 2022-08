“Ellenic Music Festival”: il ritorno dei Subsonica nella città dei templi e data esclusiva siciliana per i “The Notwist”

Due serate di musica nella Valle dei Templi, a Piano San Gregorio il 12 e 13 agosto, tra elettro-pop e dj set esclusivi. Si tratta della seconda edizione di “Ellenic Music Festival”.

Venerdì 12 agosto

APOCALYPSE WOW

INUDE

THE NOTWIST

DJ SET di COLAPESCE + PAOLO MEI + ANTARTICA

Sabato 13 agosto

CLAXY

THE TANGRAM

SUBSONICA

DJ SET di ANDY (Bluvertigo)

Headliner scelti per questa edizione saranno i tedeschi THE NOTWIST (venerdì 12 agosto per una data esclusiva in Sicilia) e i SUBSONICA, due band che sanno unire potenza e suggestione, entrambe esponenti di un elettro-pop che ha macinato dischi e consensi internazionali, e che saranno colonna sonora perfetta di un proscenio con alle spalle una “quinta” di straordinaria bellezza come la Valle dei Templi. Spazio anche ad alcune giovani proposte italiane come TANGRAM, APOCALYPSE WOW, INUDE, CLAXY che avranno il compito di scaldare il pubblico delle due serate.

Gli aftershow saranno invece appannaggio dei dj set di COLAPESCE + PAOLO MEI + ANTARTICA il 12 agosto e quello di ANDY (Bluvertigo) il 13 agosto, a chiusura del festival.

Davide Lo Iacono, direttore artistico Ellenic Music Festival ha posto l’accento sul concetto di fondo dell’EMF: “L’importanza della crescita di un festival si basa su un principio semplice: nel nostro lavoro aspettarsi l’amante della musica è semplice; diverso è riuscire a suscitare interesse culturale nel suo complesso, attirando anche altre tipologie di pubblico. È importante creare stimoli per creare attenzione culturale e intellettuale affinché tutti i neofiti possano rendersi conto della bellezza dell’esperienza di un festival. Un festival non è un concerto. Un festival è condivisione di uno spazio in relazione alla musica. È importante dunque che questa voglia, questo stimolo, parta dal basso, da ognuno di noi. Agrigento ha bisogno di queste esperienze.”

David Cirami, produttore Ellenic Music Festival, guarda al futuro della manifestazione affermando che “Quest’anno, nonostante tutte le difficoltà provenienti da due anni di sostanziale immobilità del settore, siamo contenti perché la famiglia Ellenic sta crescendo, e con essa anche i partner che credono in questo progetto. Ci auguriamo anno dopo anno di continuare questa crescita. È bello vedere persone che credono in nuove iniziative culturali che vogliono valorizzare un territorio”.

E di territorio e di opportunità ha parlato Costantino Ciulla, assessore sport e spettacolo del Comune di Agrigento: “Un progetto, quello di Ellenic festival, che nasce in un momento che presenta ancora molte incertezze. Con la responsabile di produzione Mariarita Di Nuzzo ci siamo da subito confrontati per portare a compimento questo progetto che patrociniamo attivamente, inserendo ufficialmente Ellenic Music Festival nel nostro cartellone di eventi estivi. Personalmente ho apprezzato e apprezzo tuttora moltissimo il coraggio e la determinazione di questo gruppo di ragazzi che fanno tanto, e soprattutto fanno tanto per la città di Agrigento. Quindi ben venga la musica, ben vengano i festival e ben venga dunque la promozione di questo evento. L’anno scorso siamo stati gli unici ad allestire un teatro a Piano San Gregorio; quest’anno fortunatamente si sono moltiplicati gli impegni, e di questo siamo felici. L’obiettivo di questa amministrazione è far crescere l’offerta culturale così da portare sempre più persone visitare la nostra città e a seguirne gli eventi”.

Fra le realtà che hanno creduto nel progetto un partner importante che scommette sul futuro di un evento di qualità come Ellenic Music Festival. Daniela Frenna, responsabile marketing Volkswagen Meridiano, Main sponsor 2022 ha spiegato i punti in comune che riguardano la sostenibilità: “Siamo felicissimi di sostenere questo evento. Agrigento ha bisogno di eventi di questa qualità sia di produzione che artistica. Da anni l’azienda che rappresentiamo propone modelli auto di mobilità sostenibile e siamo contenti che anche il Ellenic Music festival sposi questo valore. In occasione delle due serate del festival, faremo una raccolta di contatti, in modo da selezionare una persona che avrà accesso e diritto ad un long test drive di un’auto elettrica esposta durante il festival, per diffondere l’importanza del concetto di mobilità sostenibile”.

Ellenic Music Festival è patrocinato dal Comune di Agrigento, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e sostenuto anche con il contributo del main sponsor Volkswagen Meridiano, e di Sanpaolo Invest Private Banker e Le Cuspidi.

I biglietti sono disponibili in prevendita cliccando su https://bit.ly/3h4iNIm. Ulteriori informazioni su www.ellenicmusicfestival.it.