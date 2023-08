Due serate di musica alternativa al teatro della Panoramica dei templi: ecco la terza edizione di “Ellenic Music Festival”

Martedì 8 e mercoledì 9 agosto, al teatro della Panoramica dei templi (di fronte le case Sanfilippo e a poche centinaia di metri dal tempio di Giunone) torna “Ellenic Music Festival”: 2 serate di grande musica alternativa.

Si comincia martedì, con apertura cancelli alle 19, con i concerti di “The Whistling heads”, “Fujiya & Miyagi”, “Editors” e “Rival Consoles”. Il giorno successivo ci saranno “Frase”, il dj francese Vitalic e gli attesissimi “Planet Funk”.

The Whistling heads

Siciliani, si muovono su nuove sonorità di derivazione art-rock e post punk, nella modernità del loro suono mantengono un alone grezzo, istintivo, con un pulsare sanguigno che non nasconde testi introspettivi e sentenziosi, quasi l’inno di una delusione di fondo in un mondo in costante cambiamento. Non importa chi siano e da dove vengano, non importa se sono nati a Messina o moriranno a Birmingham, scrivono canzoni che diventano adesivi sulla tua lingua, una corsa sulle montagne russe controcorrente, un arcobaleno tagliato da un aeroplano.

Fujiya & Miyagi

E’ una band inglese proveniente da Brighton, East Sussex formatasi nel 2000. L’attuale line-up è composta da David Best (voce e chitarra), Stephen Lewis (synths e voce), Ed Chivers (batteria), e Ben Adamo (basso). Ad oggi, hanno pubblicato nove album in studio: Electro Karaoke in the Negative Style (2002), Transparent Things 2006 (Reissued 2017), Lightbulbs (2008), Different Blades from the Same Pair of Scissors 2009 Reissued 2017, Ventriloquizzing (2011), Artificial Sweeteners (2014), Fujiya & Miyagi (2017), Flashback (2019), and Slight Variations (2022). Negli ultimi 15 anni hanno suonato come headliner ovunque nel mondo – Nord America, Europa, Asia - aprendo anche importanti concerti per New Order, The Fall, e Rodriguez.

Editors

Una delle band più rilevanti, intriganti e durature della scena inglese che, in ben 17 anni di carriera sono è mai rimasta ferma a livello creativo e, sin da quando hanno mosso i primi passi come semplice band composta da amici di università a Birmingham, hanno sempre cercato di sorprendere e di non scrivere mai album prevedibili, senza paura di spiazzare il proprio pubblico. Indie rock, post punk, new wave, synth pop, canzoni da stadio: la band inglese ha messo insieme tutto questo con personalità, in vent’anni di carriera vissuti sempre ad altissimi livelli creativi e di riscontro del pubblico. Non a caso tutti i loro precedenti album sono stati in Top 10 UK, e due si sono piazzati al #1. Il loro ultimo tour nel 2020 li ha visti esibirsi all’OVO Arena di Wembley per il più grande show da headliner di sempre, dimostrando così quanto il loro pubblico sia sempre stato in costante crescita. Hanno sempre riscosso grande successo anche dall’altra parte del canale, con date sold out e performance da headliner a diversi festival in Europa e nel mondo. Il segreto della loro longevità potrebbe essere la capacità di evolversi continuamente nel sound, pur rimanendo sempre ben radicati alla loro visione.

Rival Consoles

Viene riportato molto raramente che Rival Consoles è stato il primo vero artista che ha firmato per l’Erased Tapes, con un CD-R dei primi demo sotto il moniker di Aparatec che ha ispirato il fondatore Robert Raths ad iniziare l’etichetta.

Infatti Ryan West (aka Rival Consoles) ha più in comune con i più contemporanei Nils Frahm o Peter Broderick di quello che si pensi. Il suo continuo desiderio di creare un suono più organico ed umano vede West confrontarsi spesso con idee più legate alla tradizione ed usare strumenti come chitarre acustiche o pianoforti, creando canzoni che diano un senso di scrittura che vada al di là dell’elettronica.

Affascinato dai suoni fin dall’adolescenza, Ryan decide di dedicarsi fin da giovanissimo allo studio, alla sperimentazione ed alla produzione di nuovi suoni, laurendosi all’Università di De Montfort, nella sua città natale di Leicester.

Dopo aver suonato ripetutamente alla Tate di Londra e dopo aver performato live con l’apporto di visuals alla Boiler Room, il suo set audio/visual pian piano si è venuto a definire suonando poi in festival in giro per il mondo come il Mutek, Decibel, Big Ears ed al festival Pop Kultur del Berghain di Berlino e suonando di supporto in tour con Clark, Kiasmos e Luke Abbott.

Frase

Un progetto musicale che ha affascinato i fan di tutto il mondo negli ultimi dieci anni. La sua voce e la sua presenza scenica magnetica gli hanno permesso di crescere organicamente in tutto il mondo, uno spettacolo alla volta. Tanto a suo agio dietro una chitarra acustica e un microfono, quanto al timone di una pista da ballo, le sue numerose collaborazioni e la produzione musicale evidenziano la sua capacità di avere contemporaneamente anima, mente e divertimento. Con un timbro vocale rauco e corposo che si sposa magnificamente con le sue produzioni di fascia alta, le canzoni di Frase sono ballabili ma armoniose, cariche di messaggi potenti e storie sentite su come gira il mondo attraverso temi di autorealizzazione, responsabilità, coscienza ambientale e difesa dei diritti umani. Le recenti pubblicazioni su Couteau Music, Westwood Recordings, Humming Records e i loro conseguenti utilizzi (Goli Nutrition, Tom Ford beauty) hanno posto le basi per la fase successiva della sua carriera con un'attenzione particolare sul farvi pensare e sentire, proprio come nel suo ultimo singolo Do You (Pubblicato il 15 febbraio 2023).

Planet Funk

E’ il gruppo fondato nel 1999 dai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu. Il gruppo nasce dalla fusione tra la vecchia formazione dei napoletani Souled Out (Alessandro Sommella, Domenico "GG" Canu e Sergio Della Monica) e i sarzanesi Kamasutra, ovvero Marco Baroni ed Alex Neri. Il primo successo del gruppo arriva alla fine del 2000 con Chase The Sun, cantata dalla finlandese Auli Kokko, che riprende la melodia di “Alla luce del giorno”, composta nel 1969 da Ennio Morricone per la colonna sonora del film Metti, una sera a cena. La canzone viene inclusa nella compilation Hit Mania Dance 2001 e ottiene ottimi risultati anche all’estero, arrivando alla quinta posizione nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito a febbraio 2001.ì Nel corso degli anni pubblicano sei album in studio con numerose hits, suonano ovunque nel mondo.

Il 13 dicembre 2018 i Planet Funk pubblicano il nuovo singolo All On Me, mentre il 20 febbraio 2020 i Planet Funk pubblicano 20:20, una raccolta che celebra i 20 anni di carriera della band, prodotta da Sergio Cerruti per Just Entertainment e rimasterizzata agli Abbey Road Studios di Londra.

Il 6 gennaio 2023 i Planet Funk pubblicano il nuovo singolo The World's End, il primo del nuovo album, in uscita nell'autunno del 2023. Il 2 giugno viene rilasciato il secondo singolo, Any Given Day. Il brano diventa la colonna sonora dello spot di Vodafone. L'album è stato interamente mixato e masterizzato da Cenzo Townshend e dagli Abbey Road Studios di Londra.

Vitalic

Pseudonimo di Pascal Arbez-Nicolas (Digione, 1º gennaio 1976), è un disc jockey francese. Compone i suoi primi singoli tra il 1996 e il 1997, che vengono però confinati nella scena underground del teatro musicale elettronico. Successivamente, diventa buon amico di Michel Amato, anche conosciuto come The Hacker. I due si conoscono al Rex, il "techno temple" di Laurent Garnier. The Hacker gli suggerisce di inviare le sue nuove tracce a DJ Hell, proprietario della Gigolo Records a Monaco di Baviera. Pascal segue il consiglio, e con la International DeeJay Gigolo Records produce il ben noto Poney EP nel 2001, che ha riscosso un notevole successo già dalla sua uscita. Il pezzo La Rock 01, che verrà successivamente incluso nell'album OK Cowboy, riscuote nell'estate del 2001 un gran successo, diventando anche una delle hit del momento. La canzone viene inclusa in numerose compilation. La famosa DJ Miss Kittin la inserisce all'interno del suo mix album On the Road.

Nel 2005 esce l'album di debutto di Vitalic, OK Cowboy con la PIAS Recordings. Pascal afferma che tutti gli strumenti utilizzati nel disco sono sintetizzati. Il suo sito ufficiale intanto afferma che "l'unica cosa che non può fingere è l'emozione che galvanizza la sua musica".

La sua canzone Trahison contenuta in OK Cowboy è stato utilizzata nel trailer del film francese del 2007 Naissance des Pieuvres. La sua canzone Poney Part 1 è stata successivamente presentata nel film del gruppo Pleix, Gli uccelli. È stato annunciato dalla Festival Republic che Vitalic avrebbe partecipato sia al Festival di Reading che a quello di Leeds nel Regno Unito nell'agosto 2009.

Il secondo album in studio di Vitalic, Flashmob, è uscito il 28 settembre 2009. Il primo singolo, Your Disco Song è disponibile per lo streaming sulla pagina MySpace di Vitalic. Si è parlato molto circa l'influenza dell'album Flashmob sul panorama disco.

Vitalic partecipa al Together Winter Music Festival a Londra, tenutosi all'Alexandra Palace il 26 novembre 2011. Dal 2012 inizia a proporre inoltre anche il suo live VTLZR, un live fatto con un imponente struttura di luci alle sue spalle con il quale presenta il suo nuovo album (RAVE AGE). Il 19 gennaio 2013 presenta in esclusiva il VTLZR LIVE al Viper Club di Firenze. Il 31 dicembre 2013 si esibisce a Roma nel corso di Amore Music Experience presso la nuova Fiera di Roma. Nel 2019, con il nome Kompromat, (progetto composto da Vitalic e da Rebeka Warrior) ha pubblicato l'album Traum und Existenz.

Costo biglietti: 8 agosto: 44€ (compresi d.p.); 9 agosto: 39€ (compresi d.p.); Abbonamento alle due date: 66€ (compresi d.p.).

Si possono acquistare on line qui