Conversione ecologica ed economia solidale: convention alla Fondazione Sciascia

“Tra economia sociale di mercato ed economia solidale: Quale modello di sviluppo per la transizione e conversione ecologica?” è il tema della Convention che si svolgerà il 16 ottobre a Racalmuto nel salone della Fondazione Leonardo Sciascia.

Ad organizzarla è il Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Agrigento guidato da Enzo Sardo.

Previsti i saluti del sindaco Vincenzo Maniglia; di Decio Terrana, componente Esecutivo nazionale MCL; di Giorgio D’Antoni, presidente MCL Regione Sicilia e di Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività produttive.

Relazioneranno Giuseppe Notarstefano e Guido Bissanti.

Il Movimento Cristiano Lavoratori si occupa di solidarietà, volontariato e promozione sociale ispirato alla dottrina sociale della Chiesa cattolica: intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti e nella legislazione in quanto costitutivi di una società solidale buona per tutti.

Il compito principale del Movimento consiste nella formazione cristiana dei lavoratori e nella salvaguardia dei valori indispensabili: tutela della vita dell’uomo e della sua famiglia, la dignità umana che si raggiunge con il lavoro, la funzione sociale del capitale, la salvezza del creato.

“Da questi concetti - dice Enzo Sardo - è nata l’idea di organizzare un primo convegno nazionale per discutere e ragionare non solo di come arrivare all’economia solidale ma come arrivarci attraverso la transizione e conversione ecologica. Per tali motivi abbiamo chiamato non solo tutti i vertici del nostro Movimento (il presidente generale Antonio Di Matteo e il presidente regionale Giorgio D’Antoni) ma abbiamo chiesto la collaborazione all’Azione Cattolica Nazionale invitando il suo presidente Giuseppe Notarstefano, che tra l’altro è un professore di economia, e Guido Bissanti, scrittore esperto di agro-ecologia”.