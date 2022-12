"L’economia senza donne, dati ed effetti sulla società”: esperti internazionali alla Farm

Sabato 3 dicembre alle ore 11:30, negli spazi XL della Farm Cultural Park, un dialogo dal titolo ?L?economia senza donne. Dati ed effetti sulla società?. A parlarne due protagoniste del dibattito internazionale: Marcella Corsi, docente di Economia politica e Gender economics presso università italiane ed europee, coordinatrice di Minerva ? Laboratorio su diversità e disuguaglianze di genere, e Claudia Segre, presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation. L?evento fa parte di Radical She, quadriennale sulle tematiche di genere e società, inserita tra le attività di Prime Minister (scuola di politica per giovani donne) e rientra nel percorso avviato con la mostra da 1:100. Gender equality in your Life curata da Andrea Bartoli, Florinda Saieva e Fabio Ciaravella a cui le due relatrici hanno contribuito attraverso supporto e consulenze scientifiche.

L?evento è aperto e a libero accesso e verterà sul tema del ruolo delle donne nella vita economica dalla scala nazionale fino a quella domestica. I dati dei maggiori osservatori internazionali segnano livelli preoccupanti di disparità tra uomini e donne nell?accesso al credito, nel protagonismo alla vita economica dei territori e nell?indipendenza economica. Le ricadute di queste disparità sono spesso silenziose, ed hanno effetti sociali profondi nella nostra cultura e nella quotidianità. Un momento, quello che si terrà alla FARM, per approfondire numeri e riflessioni grazie alla guida di due riferimenti nella ricerca e nell?attivismo sul tema.

Per info: info@farm-culturalpark.com

0922.34534