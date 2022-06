Palazzo Cafisi, al via il “Dot Festival” tra performance musicali e una mostra permanente

Prezzo non disponibile

L’associazione culturale e di promozione sociale “Yard 44” presenta ”Dot Festival” dedicato alle arti contemporanee di Arti Contemporanee che si svolgerà dall’1 al 24 luglio nei locali di Palazzo Cafisi, dimora nobiliare situata nel centro storico di Favara. Il suo nome, acronimo di «dentro», «oltre», «trasversale», racchiude lo spirito del festival e di ”Yard 44”, l’associazione ideatrice e organizzatrice dell’evento attiva da diversi anni sul territorio per promuovere la crescita artistica, culturale e sociale dello stesso attraverso iniziative di rigenerazione urbana. L’obiettivo è creare, attraverso eventi artistici originali e partecipativi, sempre più occasioni di scambio e crescita territoriale, mirando ad ampliare sempre più il proprio orizzonte e a creare una rete di cittadini consapevoli e impegnati.

Così nasce la prima edizione di DOT, il Festival che per più di tre settimane coinvolgerà numerosi artisti nazionali e internazionali di diverse discipline: illustrazioni, installazioni, sculture e fotografia. La ricca programmazione giornaliera prevede, oltre alla mostra permanente, l’alternarsi di eventi esclusivi di cui settimanalmente sarà teatro il Palazzo Cafisi con le sue splendide sale e i suoi cortili. Ogni weekend del festival si susseguiranno body performance, esibizioni di autoproduzione musicale, proiezioni di progetti multimediali e live talk a cura del blog Todomodo. Parallelamente alla mostra, gli spettatori potranno dunque partecipare ad eventi esclusivi e fare esperienza in uno scenario unico di numerose pratiche artistiche, lasciandosi avvolgere da uno spazio polifunzionale come quello che diventerà il Palazzo Cafisi grazie agli allestimenti di “Yard 44”.

Completa il tutto la presenza di varie aree social all’esterno e all’interno del Palazzo, le quali verranno sfruttate al meglio per favorire la condivisione di idee e conoscenze all’insegna della pluralità e dell’originalità.

Gli artisti della mostra permanente sono Alessia Argento, Philippe Berson, Juan Pablo Crichton, Fabio Florio, Giuseppe Lo Cascio, Azzurra Messina, Carmelo Nicotra, Antonia No, Noemi Priolo, Giuseppe Rizzo (Crizzo), Monia Rugeri, Carla Sutera Sardo, Sara Vattano e Sebastiano Zafonte.

Inaugurazione l’1luglio alle 18 in via Cafisi 17 a Favara. La mostra è visitabile ogni giorno fino al 24 luglio, dalle 19 alle 24 (per gli eventi del weekend oltre la mezzanotte). Ingresso con tesseramento all’associazione obbligatorio.