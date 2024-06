Centro “Le Vigne”, festa speciale per una doppia inaugurazione

Giovedì 27 giugno alle 10,30 il centro commerciale “Le Vigne”, sulla strada statale 640 (Castrofilippo), festeggia una doppia inaugurazione: lungo la Strada degli scrittori sbarcheranno infatti il nuovo store “Oviesse” ed il nuovo supermercato “Ard Discount”.

L’insegna “Ard Discount”, dopo le numerose aperture realizzate nel 2024, continua la sua ascesa sul territorio nazionale arrivando anche lungo la Strada degli scrittori con un punto vendita collocato in un’area totalmente rinnovata. Oltre 3.000 referenze pensate per la spesa quotidiana, sette giorni su sette.

“Una nuova apertura - spiega il direttore Calogero Sanfilippo - è sempre un evento importante non solo per noi per il territorio che ci ospita. Aperture di questo livello, con insegne di notevole importanza a livello nazionale, lo rafforzano ulteriormente. Ci godiamo questo risultato e lo condividiamo con tutti i nostri affezionati clienti che potranno festeggiare sia giovedì 27 che sabato 29 quando accoglieremo Lucilla, personaggio molto amato dalle famiglie che incontrerà i piccoli fan.

La nostra ‘Operazione Shuttle’, considerando anche le aperture di ‘Ard Discount’, di ‘Oviesse’ e della mega palestra ‘Up level’ che inaugureremo a settembre, ha già creato 150 posti di lavoro offrendo nuove opportunità a famiglie e giovani che vogliono provare a scrivere, rimanendo qui, la loro storia. Il nostro modello si sviluppo e di rilancio post Covid ci ha visti impegnati a racchiudere in un unico luogo shopping, intrattenimento, accoglienza e attenzione ai bisogni della comunità, a partire proprio dai nostri dipendenti che continuano a crescere e ad essere sempre più legati a questa struttura. All’inizio del percorso ci eravamo promessi di attrarre aziende di rilievo nazionale, convinte e decise a sposare il nostro progetto di ‘rigenerazione commerciale’, disponibili a mettere da parte approcci opportunistici per puntare, insieme a noi, alla creazione di valore nel breve e nel medio periodo. Riteniamo che queste nuove aperture confermino la validità del nostro progetto”.