Donazione di sangue, l'Adas sempre in campo: ecco gli appuntamenti

Donazione di sangue, torna in piazza l'Adas.

Sabato e domenica infatti l'associazione organizzerà una raccolta sabato 26 giugno a Sant’Angelo Muxaro presso l’oratorio della Chiesa Madre dalle 8 alle 12, due raccolte domenica 27 giugno, a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio dalle 8 alle 12 ed a Raffadali in via Fiume dalle 8 alle 12. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.