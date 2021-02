Donazione del sangue, due nuovi appuntamenti per la raccolta

Donazione di sangue, nuovi appuntamenti in provincia di Agrigento. Adas effettuerà nei prossimi giorni due raccolte: domenica 28 febbraio a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio dalle ore 8 alle 12 ed a Raffadali in via Fiume numero 16 dalle 8 alle 12.

A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.