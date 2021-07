L'Adas torna in piazza per raccogliere sangue: ecco dove

Nuova raccolta di sangue, questo fine settimana, a cura dell'Adas.

I volontari saranno in 3 comuni differenti per consentire alla cittadinanza di effettuare le donazioni volontari.

Le raccolte si svolgeranno sabato 24 luglio a Casteltermini in piazza Alcide De Gasperi e poi domenica 25 luglio ad Agrigento - al Villaggio Peruzzo davanti lalal parrocchia di San Pio X dalle ore 8.00 alle 12.00 - e a Raffadali in via Fiume dalle 8.00 alle 12.00.

A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.