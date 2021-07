L'Adas torna in piazza con due raccolte di sangue: ecco dove saranno effettuate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si torna a donare sangue in provincia. Due gli appuntamenti di questo fine settimana, entrambi nella giornata di domenia 11 luglio. La prima raccolta si svolgerà a Camastra davanti alla chiesa Madre dalle ore 8.00 alle 12.00.

La seconda a Porto Empedocle in via Marconi, sempre dalle 8.00 alle 12.00.

A tutti i donatori saranno inviate, a cura della stessa associazione, le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...