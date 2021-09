Donazione di organi, domani una giornata dedicata alla sensibilizzazione

Domenica 26 settembre, dalle 9 alle 19, il gruppo comunale Aido Agrigento "Sofia Tedesco e Giuseppe Amico" sarà in piazza Cavour in occasione della "Giornata nazionale del sì" per promuovere la cultura della donazione degli organi.

Una prima tappa, dopo la fase di lockdown, con Aido che si impegna a tornare "nelle scuole, nelle classi degli istituti superiori che ci ospiteranno per informare e sensibilizzare gli studenti sul tema della donazione degli organi, affinché siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro decisione, per evitare espressioni di volontà negative per mancanza d'informazione".