“Don Giovanni di Girgenti”: la commedia ispirata all’opera di Brancati al teatro della Posta Vecchia

Sabato 13 e domenica 14 maggio, al teatro della Posta Vecchia, va in scena “Don Giovanni di Girgenti”: una commedia inedita ispirata alla più celebre opera di Vitaliano Brancati, ambientata nella città dei templi del secolo scorso, che racconta le vicissitudini di un giovane rampollo della ormai decaduta società di un tempo, che alla fine dovrà fare i conti con se stesso, dopo una vita di dissolutezze ed egoismo.

La regia è curata da Franco Sodano, che ne è anche autore, con Antonella Morreale. Dopo un'esistenza basata su avventure amorose mai concluse, don Giovanni si convince che tutto ciò che è accaduto, è avvenuto quasi contro la sua volontà, non per sua scelta, ma quasi per destino. Che le donne sono soltanto una illusione, che volere e non potere sono la stessa cosa. Che non ha risolto i suoi problemi, la sete d'amore inappagata, le delusioni, la noia mortale che prende il posto dell'entusiasmo iniziale. Accanto a tutto ciò, l'eterna diatriba tra il bello ed il brutto, tra quelli che le donne desiderano e chi invece sposano, tra il trasgressivo ed il rassicurante: è quest'ultimo che alla fine si sceglie, salvo poi svegliarlo di notte perché si ha paura nel vederlo dormire.

Nel cast Fabio Piscopo, Lillo Pecoraro, Oriana Paolocá, Susy Indelicato, Laura Pompeo, Lillo Giordano, Giusi Urso, Teresa Cinque e Ida Agnello. Lo spettacolo di sabato va in scena alle 21, quello di domenica alle 18.