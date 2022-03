Tornano le domeniche alla scoperta delle “ferrovie dimenticate”: primo appuntamento tra Cattolica e Montallegro

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del trekking e del walking sulle ferrovie dismesse della Sicilia. Domenica 3 aprile è in programma una giornata dedicata alle “ferrovie dimenticate” sulla cessata linea a scartamento ridotto Castelvetrano – Agrigento, nel tratto compreso tra le stazioni di Cattolica Eraclea e Montallegro.

L’evento è organizzato dalle associazioni Ferrovie Kaos e AEL – stazione di Agrigento Centrale, in collaborazione con Rete ferroviaria italiana, Legambiente e altri numerosi enti del territorio.

Come nelle passate edizioni sarà possibile trascorrere un’intera giornata a contatto con la natura, sulle tracce dell’antica linea a scartamento ridotto, tra paesaggi mozzafiato e splendidi manufatti di archeologia ferroviaria.

“Abbiamo pensato - spiega il presidente di Ferrovie Kaos Mauro Indelicato - di tornare, insieme agli amici ferrovieri dell’associazione AEL, ad organizzare eventi del genere dopo oltre 2 anni di emergenza sanitaria con il blocco delle attività in presenza. E’ stato scelto un tratto particolarmente affascinante della gloriosa linea a scartamento ridotto, nel punto in cui si ricongiunge al mare attraversando lande desolate di rara bellezza. L’obiettivo della giornata è sensibilizzare la nostra classe politica sulla necessità di ricostruire urgentemente una nuova linea a scartamento ordinario tra Agrigento e Castelvetrano in luogo della linea ridotta chiusa nell’ormai lontano 1986, oggi più che mai indispensabile per risollevare le sorti del turismo e dell’economia delle due province”.

“Noi – ha detto Stefano Mangione, presidente dell’associazione dei ferrovieri di Agrigento AEL , acronimo dei tre colleghi deceduti sul lavoro nel 2014 - insieme a Ferrovie Kaos e con la collaborazione di Legambiente, abbiamo organizzato la ”Giornata delle ferrovie dimenticate” con l’obiettivo di offrire ai cittadini, in particolare agli appassionati di walking e trekking della nostra provincia, la possibilità di conoscere il territorio da un altro punto di vista. La società Rete ferroviaria italiana, per l’occasione, ha messo in sicurezza tutto il percorso di circa 7 chilometri, dando un fondamentale contributo alla ripresa delle attività sociali in presenza. Un percorso che racconta anche le grandi emigrazioni che hanno interessato la nostra provincia, quando nell’immediato dopoguerra tanti conterranei, da queste stazioni, sono partiti alla volta del nord Italia per trovare un lavoro”.

Appuntamento alla stazione di Montallegro alle 8.30 per la registrazione dei partecipanti che, poco dopo, saranno accompagnati in bus fino alla stazione di Cattolica Eraclea. Alle 9.15 avrà inizio la camminata tra i binari della ex ferrovia. All’arrivo, alla stazione di Montallegro, chi lo vorrà potrà rifocillarsi presso alcuni corner food allestiti per l’occasione.

Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@ferroviekaos.it, consultare il sito www.ferroviekaos.it e la pagina ufficiale dell’associazione su Facebook.