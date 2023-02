Valle dei Templi, domenica ingresso gratuito: ecco tutto quello che si può fare

Prezzo non disponibile

Il prossimo 5 febbraio, prima domenica del mese, si potrà entrare gratuitamente alla Valle dei Templi e al museo "Griffo" Sono tante le iniziative a cui si può partecipare, in alcuni casi grautitamente, in altri a pagamento.

Libero accesso, ad esempio per “Vignette al Museo”, l'evento della fumettista Daniela Vetro realizzato dal Parco archeologico e paesaggistico in collaborazione con CoopCulture: una lettura a fumetti del sito, dedicata ai più piccoli, che ha riscosso un enorme successo.

Previo pagamento di un ticket di 15 euro, invece, i visitatori potranno fruire - alle 15.30 - di una visita immersiva: si potrà accedere, guidati dagli archeologi, al cuore dell’antica città greca di Akràgas, per poi proseguire in un virtuale viaggio nel tempo, fino al periodo paleocristiano che racconta la Valle dopo i greci, documentato dalle straordinarie catacombe, non fruibili con il semplice biglietto della Valle.

Tre turni di visita (tutte le domeniche di febbraio, alle 10.30 e alle 11.45, da marzo anche nei weekend) sono invece dedicati alla cosiddetta “Via dei sepolcri”, nelle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini. Dal Tempio della Concordia si percorre l’antico asse viario greco, fino alla Grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle dei Templi. Un’esperienza indimenticabile, perché si accede ad un contesto sepolcrale sotterraneo straordinario, tra arcosoli, formae e sepolture occultate all’interno di grandi catacombe, collegate da percorsi sotterranei impervi ma sicuri. Il tragitto conduce poi fuori dalle mura di fortificazione, lungo un sentiero esterno che raggiunge di nuovo il Tempio della Concordia. Il ticket in questo caso è di 10 euro.