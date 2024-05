Un viaggio nostalgico negli anni Ottanta e un profondo legame col territorio: al "Pirandello" il docufilm "Io rimango qui"

Non è soltanto un tuffo nel passato o un viaggio nostalgico attraverso la Sicilia degli anni Ottanta, quella in cui i ragazzi avevano voglia di stare insieme all’oratorio prima e nelle radio libere dopo. Il docufilm, ambientato tra San Cataldo e Palma di Montechiaro, mostrare una Sicilia affascinante e autentica e racconta lo stretto, anzi viscerale, legame con il luogo d’origine. E’ intitolato “Io rimango qui” il lungometraggio che verrà presentato mercoledì, alle 10, al teatro Pirandello. Non una data casuale, perché il 15 maggio è il giorno del 78esimo anniversario dell’Autonomia Siciliana.

Sarà presente il prefetto Filippo Romano; i sindaci di Agrigento e Palma di Montechiaro, rispettivamente Francesco Micciché e Stefano Castellino, il provveditore agli studi Mariella Buffa con gli studenti delle scuole superiori di Agrigento. A moderare l’evento sarà il vice prefetto Gabriele Barbaro.

Hanno garantito la loro presenza anche l’ispettore dei Salesiani Sicilia don Giovanni D’Andrea con il direttore dell’oratorio di San Cataldo, don Edoardo Cutuli e don Francesco Bontà, che, insieme alle prefetture di Agrigento e Caltanissetta e i Comuno di San Cataldo e Palma di Montechiaro, hanno patrocinato e sostenuto il docufilm sui contenuti culturali, di memoria storica e valorizzazione del territorio.

“Io rimango qui”, di Yes in Sicily, con la regia di Giuseppe Palmeri, vuole raccontare alle nuove generazioni la semplicità delle relazioni di quell’epoca. I membri del progetto Yes in Sicily sono tutti siciliani, il direttore di produzione è Vincenzo Amico e il direttore artistico è Vitale Vancheri.

Yes in Sicily è il progetto nato da un gruppo di siciliani per raccontare una Sicilia inedita e le sue storie trasformandole, attraverso un percorso visivo ed emozionale, in visual poem.

Il docufilm ha visto anche prestigiose collaborazioni come l’amichevole partecipazione di Enrico Ruggeri con un suo brano del 1984 che incontra le emozioni e l’anima dell’intera storia del docufilm ed il mentoring di Patrizia Genovesi della Libera Università del Cinema di Roma.

L’evento gratuito è aperto a tutta la cittadinanza.