Torre del Barone, a Sciacca esclusivo dj set con Marco Fullone di Radio Montecarlo

Il 13 agosto, al resort Torre del Barone del gruppo “Mangia’s”, in contrada Sovareto a Sciacca, esclusivo dj set con la presenza in consolle di Marco Fullone di Radio Montecarlo. Si tratta di una delle tappe del suo tour estivo che toccherà anche Brucoli e Pollina. Fullone ha sempre vissuto di musica in radio: da Gamma Radio a Radio Roma per poi passare a Radio Centro Suonom Rai StereoUno e Rai StereoDue fino ai network milanesi. Prima dell'attuale Radio Monte Carlo, la sua carriera ha fatto tappa attraverso One-O-One Network e Radio 105.

L’evento è ad ingresso libero.