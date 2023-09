“Memorial Magliarisi”, a Licata un dj contest con la partecipazione di Aniram

Prezzo non disponibile

La prima edizione del dj contest 2023, “Memorial Magliarisi”, si svolgerà il 15 settembre alle 22 in piazza Progresso a Licata. Si tratta di una competizione tra dj emergenti che avranno l’opportunità di mostrare la loro arte in consolle e di farsi votare da una giuria di qualità presieduta da Jo Corbo.

L’ospite speciale sarà Marina Dainotto, in arte dj Aniram, milanese, classe 1996. Nella città della moda e della musica, a Milano Aniram ha coltivato la passione per la danza, disciplina che ha praticato per moltissimi anni. Diventata una ragazza bellissima, si è dedicata alle sfilate diventando la testimonial ufficiale del marchio Hairbeauty Cotril.

Grande amante della movida milanese, ha avuto la possibilità d’incontrare molti dj’s grazie ai quali comincia la sua attività nelle consolle. Ora alterna l’attività in passerella con quella nei locali notturni. E’ stata anche ospite di Enrico Papi a “Sarabanda”.

A condurre la serata a Licata sarà Gloria Incorvaia con la direzione artistica di Francesco Bellia.