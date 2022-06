“Divinazioni”: proiezione e dibattito per il film di Leandro Picarella al cinema Ciak

Giovedì 23 giugno alle 20,30, al cinema Ciak di Agrigento in via XXV Aprile, sarà proiettato – con ingresso libero – il film “Divinazioni” di Leandro Picarella con l’introduzione di Beniamino Biondi. Sarà presente il regista per un dibattito con il pubblico dopo il film.

Attraverso i versi di Empedocle, tratti dai frammenti delle sole opere sopravvissute, “Sulla natura degli uomini” e “Purificazioni,” e quelli dedicati al filosofo di Friedrich Hölderlin nella “Morte di Empedocle”, Leandro Picarella prova a costruire un racconto esoterico, associando le pratiche profetiche di Achille, tornato in libertà dopo una lunga detenzione, con la figura di Moka, un artigiano fonditore di origini marocchine attivo nel comune di Burgio.

“Divinazioni nasce da una profonda riflessione sul genere documentario - dice Picarella - e lo stesso protagonista ha costruito molta della sua carriera sul rapporto ambiguo tra verità e finzione. La rielaborazione presente nel film fa parte di un percorso che approda nella fiaba”.

Come per “Triokala”, Picarella sceglie di montare, accanto al ripreso, immagini di folklore dai super8 archiviati presso la Cineteca sarda. La scelta di materiale storico dimostra la suggestione antropologica presente nel lavoro dell’autore. Nel montaggio, il regista cerca una difficile connessione tra un’anonima ritualità del passato e quell’infausto equilibrio, fatto di speranza e credulità, quel patto, che lega Atanus e i suoi vittime-clienti. Nella ricostruzione delle vicende, a proposito del rapporto tra realtà e finzione, Picarella stesso sembra cercare un accordo con lo spettatore.

“Divinazioni” è prodotto da Qoomoon e Rai Cinema, con Les Films d’Ici Méditerranée e con il sostegno di Regione siciliana, Sicilia Film Commission e Atelier Milano Film Network.

È stato selezionato al Festival dei Popoli e al Documentary Film Festival di Amsterdam. Distribuito in Italia da Reading Bloom e PostModernissimo, il lungometraggio è stato presentato a Palermo lo scorso 26 ottobre, con l’intervento del regista Jonas Carpignano, tra i vincitori dell’ultimo Festival di Cannes, il quale ha definito Leandro Picarella “uno degli sguardi più interessanti del panorama italiano”.