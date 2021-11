"Due milioni di persone con disturbi urologici", convegno scientifico all'hotel Della Valle

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si parlerà di disturbi funzionali della vescica che affliggono oltre 2 milioni di persone nell’ambito del convegno scientifico, promosso dall’Asp di Agrigento, in programma il 18 dicembre dalle 8,30 in poi all’Hotel della Valle ad Agrigento.

Disturbi colpiscono entrambi i sessi. E non si tratta solo di pazienti anziani. Molti dei soggetti colpiti sono in età giovanile o addirittura infantile.

Il confronto tra medici specialisti (I presidenti del corso sono i professori Michele Pennisi e Michele Ruoppolo) riguarda disturbi funzionali delle vie urinarie con l’obiettivo di affrontare alcune tematiche quali la vescica iperattiva, quella neurologica, i disturbi funzionali non neurogeni, l’enuresi e l’incontinenza, nello sforzo di miglioramento nelle diverse aree di lavoro per i professionisti che a vario titolo si occupano della cura e dell’assistenza di questi pazienti.

La qualità di vita nei pazienti con disturbi funzionali vescicali è spesso molto deteriorata con condizioni non infrequenti di handicap e disabilità. Il mondo urologico si trova quindi a gestire una mole di pazienti spesso difficili da inquadrare e da trattare per chi non ha un importante background culturale, anche alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, dei nuovi farmaci, dell’imaging e delle tecniche interventistiche oltre che della gestione dei dati con la cultura e la sensibilità propria dello specialista.