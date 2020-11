"Diritto internazionale e d'accoglienza", musical e incontri: ecco il programma

E’ in pieno svolgimento il forum internazionale "Diritto internazionale, diritto di accoglienza e dignità dei migranti", evento giunto ormai alla sua sesta edizione, che ha preso il via ieri, lunedì 23 novembre sulla piattaforma zoom. Il programma prevede quattro sessioni di lavori articolate in tre giorni, mentre nella giornata conclusiva di venerdì 27 è previsto il musical “Camicette bianche”, che sarà realizzato e trasmesso dalla Casa del Musical a cura di Marco Savatteri.

I lavori sono stati aperti dagli interventi di saluto di Franco Bruno Statella di Spaccaforno, presidente dell’Accademia, di Assuntina Gallo Afflitto presidente onorario e infaticabile animatrice dell’iniziativa, del sindaco di Agrigento Francesco Micciché, del prefetto Maria Rita Cocciufa, dell’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale Roberto L;agalla, del dirigernte dell’ufficio quinto ambito territoriale agrigentino Fiorella Palumbo, del direttore dell’ente parco archeologico Valle dei templi arch. Roberto Sciarratta e del presidente del Comitato scientifico dell’accademia Enrico Dal Covolo.

Il tema trattato lunedì è stato “La sfida antropologica della dignità”. Relatori Angela Ales Del Bello, presidente del centro italiano di ricerche fenomenologiche di Roma su “Condizioni materiali e risonanze spirituali, a proposito del fenomeno migratorio”; ha parlaot poi il prof. Don Antonio Romano, direttore del centro di pedagogia religiosa Cravotta dell’Istituto teologico San Tommaso di Messina, su “Educare alla cultura della convivialità in tempo di immigrazione: considerazioni metodologiche a partire dai “Border Studies”; è stata poi la volta del rettore del seminario don Baldo Reina che parlerà su “Da straniero a fratello. L’accoglienza dell’altro alla luce della parabola del buon samaritano nell’interpretazione dell’enciclica ‘Fratelli tutti’”. Infine il prof. Giulio Carpi, presidente e fondatore di CREAtiv, su “La dignità di ogni persona ha diritto ad incontrare un cuore educativo”.

La seconda sessione, prevista per oggi, è stata dedicata a “La legge in difesa della dignità umana”. Gli interventi sono stati di mons. Markus Graulich, del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi su “La cura dei migranti nel diritto canonico della Chiesa”, dell’avv. Chiara Campagna, su “Dignità e salute all’orizzonte del fenomeno migratorio: una corsa ad ostacoli”; del Dott. Vincenzo Saito, Magistrato, Presidente della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa su “Aspetti della integrazione degli immigrati” e del dott. Salvatore Cardinale, Presidente Emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta su “Un aspetto della dignità umana: il diritto del migrante alla salute”.

La terza sessione è prevista per domani, mercoledì 25, sempre alle 10. Il filo conduttore sara’ “ Le tradizioni religiose davanti allo straniero”. Parleranno la prof. Giulia Sfameni Gasparro, ordinaria emerita di Storia delle Religioni all’Università di Messina su “Stranieri e cittadini. Migrazioni, incontri fra religioni e “globalizzazione” nel mondo mediterraneo in età imperiale romana”; don Luca Camilleri, Direttore Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Agrigento su “Migrazioni e Dialogo interreligioso, la sfida della alterità”; don Alessandro Andreini della Gonzaga University di Firenze su “Lo straniero nella Bibbia”; padre Clemente Bobchev, Archimandrita della Chiesa Bulgara in Italia su “L’Oriente cristiano testimone di accoglienza” e la dott. Mariella Guidotti, Responsabile del servizio Migrantes diocesano di Agrigento su “La sfida dell’integrazione tra cultura e fede”.

La quarta sessione, giovedì sempre alle 10. Tema del giorno “Dignità dell’uomo, sfida educativa e dimensione letteraria”. Interverranno Luca Alteri, Docente Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale all’Università “La Sapienza” di Roma su “I diritti umani non bastano! Storicizzare le migrazioni per riconoscere dignità al migrante”; il prof. mons. Enrico dal Covolo su “Roma cristiana dinanzi ai migranti”; la dott. Anna Maria Samuelli, responsabile della Commissione Didattica di Gariwo su “Il diritto dei più vulnerabili e dei più deboli, non è un diritto debole”; Maddalena Tirabassi, Direttrice del Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane su

“Le nuove migrazioni di fronte all’emergenza Covid-19; il prof. don Carmelo Mezzasalma dell’Istituto “Marsilio Ficino” Figline Valdarno su “Essere stranieri: pagine letterarie”; l’avv. Cetta Brancato, Scrittrice su “Il diritto invisibile: il diritto all’anima”. Seguirà un dibattito al termine del quale mons. Dal Covolo tirerà le conclusioni.