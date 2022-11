“I diritti delle persone con disabilità”: convegno Anffas per difendere l’uguaglianza e combattere la discriminazione

Prezzo non disponibile

Si parlerà di diritti delle persone con disabilità: dalla convenzione Onu al progetto individuale ai sensi dell’art.14 della legge nazionale 328/2000 nel corso di un incontro a tema in programma il 3 dicembre, dalle 11 alle 16:30, presso l’istituto comprensivo “Gaetano Guarino” di Favara in via Capitano Emanuele Basile.

Interverranno il dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri, il presidente regionale Anffas Giuseppe Giardina con il coordinamento di Mariella Schifano.

Ed ancora il presidente nazionale Anffas Roberto Speziale, l’assistente sociale Fabio Bartolomeo Pazienza, il professore universitario Giovanbattista Presti, il presidente dell’Anffas Palermo e vice presidente regionale Antonio Costanza, la consulente legale dell’Anffas nazionale Alessia Gatto e la consulente legale dell’Anffas regionale Mariapaola Giardina.