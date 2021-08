"Dipende da te", il senatore Armando Siri presenta in città il suo libro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il senatore della Lega Armando Siri sarà ad Agrigento per presentare il suo libro "Dipende da te - Pensieri e appunti su una nuova società".

L'appuntamento + il 2 agosto alle 19 al Circolo Empedocle di Agrigento in piazza San Giuseppe.

L’ evento è organizzato da Marcella Bellia, studente della scuola di formazione politica creata e diretta dall’autore.

“E' un onore per me - dice Marella Bellia - ospitare nella nostra terra una personalità come quella del senatore Siri, politico, giornalista, scrittore e studioso dell’animo umano. Sarà una serata ricca di spunti di riflessione sull’animo umano e sulla società".

Di cosa parla il libro

Sette milioni di italiani fanno uso quotidiano di psicofarmaci, cinque milioni si drogano, quattro milioni assumono sonniferi. I numeri parlano chiaro. L'Italia si trova a fare i conti con un malessere profondo, che interessa sempre più persone di tutte le età. L'animo umano è afflitto da un turbamento che lentamente si è trasformato nel sottofondo nevrotico di un'intera società. La preoccupazione, l'ansia, la mancanza di desideri e di volontà sono diventati un'abitudine, non un'eccezione. Troppo spesso i sogni muoiono prima di nascere e la "dura realtà" diventa l'unica alternativa possibile per chi ha accettato l'idea.