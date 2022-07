Farm Cultural Park, dibattito pubblico sulla tangenziale di Agrigento

L’Anas organizza i tavoli tematici del dibattito pubblico sulla tangenziale di Agrigento al Palazzo Miccichè, negli spazi di Farm Cultural Park di Favara. Appuntamento l'8 luglio alle ore 9.30 con quattro tavoli in contemporanea, coordinati ciascuno da un moderatore della società "Strategic Team of Planning", nell’ambito dei quali i partecipanti saranno invitati a dare un proprio contributo sull'argomento seguendo l'Open Space Technology, una metodologia che permette di creare gruppi di lavoro particolarmente ispirati e produttivi.

Si tratta di un approccio innovativo in cui le persone in tempi brevi produrranno un documento riassuntivo. I temi affrontati saranno: la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale, la viabilità e i trasporti, il territorio e l'ambiente, le attività produttive. L’idea è quella di sottoporre le diverse alternative progettuali sulla tangenziale di Agrigento agli stakeholder del territorio rendendoli protagonisti attivi del Dibattito Pubblico.

Durante i tavoli saranno valutati gli aspetti tecnici, ambientali, sociali ed economico-finanziari delle proposte progettuali. Il moderatore relazionerà in sessione plenaria sui risultati emersi in ciascun tavolo. Il report istantaneo sarà un documento con atti e relazioni che oltre alla sua utilità pratica diviene testimonianza di un lavoro fatto e garante degli impegni presi. Emergeranno infatti le indicazioni che consentiranno di individuare la soluzione progettuale migliore per la nuova Tangenziale di Agrigento. La scelta finale sarà quella che meglio potrà soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare delle comunità locali direttamente interessate dall’opera.

La tangenziale di Agrigento, una volta realizzata, concorrerà allo sviluppo economico e sociale delle molteplici comunità e offrirà un importante servizio di mobilità di persone e merci, sicuro, innovativo e promotore di un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità ambientale e sociale.

Per seguire le attività del Dibattito Pubblico sarà possibile registrarsi sul portale www.dibattitopubblicotangenzialeagrigento.it, dove sono attivi anche forum tematici sul progetto ed inviare indicazioni, proposte, richieste di informazioni e chiarimenti sul progetto e sul Dibattito Pubblico all'indirizzo mail: info@dibattitopubblicotangenzialeagrigento.it.