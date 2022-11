L’arte della pizza e dell’olio: serata di degustazioni alla scoperta delle specialità di Giuseppe Colletto

Una serata per celebrare l’arte della pizza e l’olio è in programma mercoledì 16 novembre alle 20 alla pizzeria “That’s amore” di Giuseppe Colletto a Raffadali.

L’evento sarà l’occasione per degustare le eccellenze olearie di “Serafica Terra di olio e vino”, azienda etnea già presente nella carta dei vini e degli oli, per far assaggiare i prodotti dell’ultima campagna olearia e permettere un confronto con gli olii delle annate precedenti. In abbinamento alla degustazione dell’olio le pizze di Giuseppe Colletto, protagonista pochi giorni fa al ”PizzUp” di Milano, che presenterà delle anticipazioni del nuovo menu 2023 e festeggerà i riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi: i due spicchi dell’importante guida Gambero Rosso e la nomina ad ambasciatore del gusto.