Ecco il “Dantedì”: una giornata speciale per celebrare Dante e la Costituzione italiana

Venerdì 24 marzo è una giornata che viene chiamata “Dantedì”, ovvero dedicata al padre della lingua italiana. L’appuntamento è alle 16 presso Empedocle Consorzio universitario di Agrigento, in via Quartararo 6, per una convention culturale intitolata “Dante e la costituzione italiana” nel 75esimo anniversario della sua entrata in vigore.

Interverranno, per i saluti, il sindaco Francesco Miccichè, il presidente dell’Ordine provinciale dei medici Santo Pitruzzella e la presidente della società “Dante Alighieri” Enza Ierna.

Interverranno il presidente del Consorzio universitario Antonino Mangiacavallo, la presidente dell’Ordine provinciale degli avvocati Vincenza Gaziano, lo storico e scrittore Giovanni Tesè ed il medico, studioso ed editore Antonio Liotta.

Interventi artistici di Enzo Argento, Liliana Arrigo e Giuseppina Mira. Coordina lo scrittore e regista Enzo Alessi.