"Dante e la più bella città dei mortali": ecco l'iniziativa

Domani, 24 giugno, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, alle 16, in videoconferenza, teletrasmessa in diretta e disponibile in differita, sull’account facebook “ladanteagrigento”, il comitato di Agrigento della “Società Dante Alighieri”, presieduto da Enza Ierna, proporrà in collaborazione con Comune di Agrigento, Empedocle Consorzio Università di Agrigento, il Museo Diocesano di Agrigento, l’Associazione Culturale “Il Cerchio” di Agrigento, la sezione di Agrigento dell’AIMC, l’Accademia Teatrale di Sicilia e la casa sditrice Medinova, un incontro culturale intitolato “Dante, Pirandello e l'Italia”.

Un modo per unire anche la ricorrenza della nascita di Luigi Pirandello. Numerosi e qualificati gli interventi previsti:

- “Influenza culturale di Dante nel mondo”

Relatrice: Rosanna Gareffa Penna (docente e studiosa)

- “Presenze Dantesche in Pirandello”

Relatore: Enzo Alessi (regista e scrittore)

- “La lingua italiana tra passato e presente: il fondamentale contributo di Dante Alighieri”

Relatrice: Mariolina Culotta Siracusa (docente e studiosa)

- “L’Italia di Dante - Viaggio nel paese della Commedia” di Giulio Ferroni

Relatore: Bernardo Barone ( ingegnere urbanista e geografo letterario).

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Liotta, direttore della casa editrice Medinova.