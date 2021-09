Piazzale Caos, serata dedicata a Dante Alighieri tra letteratura e musica

Prezzo non disponibile

L'Emporio delle emozioni in piazzale Caos, dove è stato allestito l'anfiteatro estivo, ospiterà il 14 settembre, alle 19,30, lo spettacolo intitolato "Dante e la più bella città dei mortali - Là dove arriva la sua cultura, ecco i veri confini di un paese".

Dopo i saluti del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del direttore del Museo Diocesano Don Giuseppe Pontillo, del presidente della società "Dante Alighieri" Enza Ieri e del presidente del Parco letterario "Luigi Pirandello" Bernardo Barone, sono previsti gli interventi artistici di Marcella Lattuca e Gaetano Aronica in "Vizi capitali"; di Enzo Alessi in "Dante nel teatro siciliano".



Ed ancora "Dante e la medicina" con Nenè Mangiacavallo, "Riflessioni su Dante di Antonio Liotta e con gli intermezzi musicali di numerosi professori e maestri di musica.I partecipanti dovranno presentarsi alle 19 muniti di Green Pass.