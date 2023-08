Quinto appuntamento con la rassegna "Serate al Museo Griffo": dialogo fra Savatteri e Biondi

Quinto appuntamento con la rassegna di cinema e libri “Serate al Museo Griffo”, nello scenario del chiostro, con l’evento “Un lungo viaggio, la Sicilia". Conversazione con Gaetano Savatteri a cura di Beniamino Biondi in forma di dialogo con il pubblico. Le letture sono affidate alla voce dell’attrice Lina Roberta Gueli.

Giornalista e scrittore italiano cresciuto in Sicilia, Gaetano Savatteri nel 1980 è stato tra i fondatori del periodico Malgrado Tutto, che vanta la pubblicazione di alcuni articoli di autori come Sciascia, Bufalino, Consolo, Camilleri, Bonaviri e Collura.

Ha iniziato la sua carriera giornalistica nel Giornale di Sicilia, per poi trasferirsi a Roma come inviato de L'Indipendente, poi come collaboratore del Tg3 e successivamente ha lavorato per il Tg5. Nel curriculum numerosi romanzi di vario genere.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.