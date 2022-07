"Come prima…meglio di prima": nuovo appuntamento con i lunedì pirandelliani

Prezzo non disponibile

Prosegue la rassegna cinematografica dal titolo "Lunedì pirandelliani", a cura di Beniamino Biondi, con tre appuntamenti fissi ogni lunedì, per celebrare l’opera di Luigi Pirandello dalla pagina scritta al cinema.

Secondo appuntamento, lunedì alle 19, a Villa Aurea, con ingresso gratuito dal Tempio di Ercole, con la proiezione del film "Come prima…meglio di prima" (1956) di Dougals Sirk con Rock Hudson.

Mike, che nel 1945 si trova a Vienna in qualità di ufficiale medico delle truppe d'occupazione americane, conosce Lisa. La ragazza si esibisce in un locale con Victor. Tra loro si instaura un rapporto di amicizia che si trasforma in amore. I due si sposano e hanno una bambina. Passa un po' di tempo e le ristrettezze economiche costringono Lisa a cercarsi un lavoro. Ad insaputa del marito la donna accetta di dare lezioni di pianoforte. Le sue assenze fanno insospettire Mike, che temendo si sia messa ancora con Victor, se ne va di casa portando con sé la bambina.