"Haditi, racconti d'Africa": nuova presentazione del libro Medinova

La suggestiva cripta del Santuario dell'Addolorata di Agrigento ospiterà questa sera, alle 19:30, la presentazione del libro di Alberto Todaro e Nuccio Zicari “Hadithi, racconti d’Africa”, edito da Medinova.

Il volume raccoglie i racconti e le fotografie sull’esperienza in Tanzania di due volontari, Alberto Todaro che scrive fotografando i fatti, e Nuccio Zicari che li narra con la sua macchina fotografica. Non è solo un libro ma una guida che vuole trasmettere la bellezza e l’importanza del volontariato in Africa, che desidera rendere appieno le sensazioni, le emozioni, le atmosfere di questa terra magnifica e tormentata.

Il ricavato della vendita del libro andrà interamente devoluto al Centro Nyumba Yetu Onlus, per finanziarne i progetti e sostenerne la vita quotidiana. Le serata vedrà la partecipazione, con i due autori, di Beniamino Biondi, che la introduce e la modera, di don Lillo Argento, Rettore del Santuario, che ha accolto con grande interesse l’iniziativa, e dell’editore del libro Antonio Liotta.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...