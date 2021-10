Diffusione della cultura di genere, Confcommercio e polizia di Stato presentano il progetto "Sicurezza vera"

Prezzo non disponibile

Al monstaro di Santo Spirito, ad Agrigento il 12 ottobre ale 10,30, sarà ufficialmente presentato il progetto "#sicurezzavera" ideato da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi in collaborazione con il Gruppo donne imprenditrici e la polizia di Stato. L’appuntamento sarà l’occasione per promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla cultura di genere e agli strumenti per tutelare le vittime di violenza di genere.

Il progetto ha il fine di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, individuando strategie e modalità sempre più efficaci e nuove per diffondere la cultura di genere, coinvolgendo la rete dei Pubblici Esercizi, realtà capillari e luci sul territorio, per far sì che ne diventino i principali divulgatori e promotori.

Alla conferenza parteciperanno Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo donne imprenditrici di Fipe-Confcommercio; Gabriella Cucchiara, presidente provinciale Fipe-Confcommercio; Giuseppe Caruana, presidente provinciale Confcommercio; Maria Rita Cocciufa, Prefetto di Agrigento

e Rosa Maria Iraci, Questore di Agrigento.

