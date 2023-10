“Cronicario”: all’OpenSpace si presenta il libro di Dario Tomasello

Sabato 11 novembre alle 21, all’OpenSpace Theater di Agrigento in via Empedocle 159, sarà presentato il libro intitolato "Cronicario" (edizioni Marsilio - 2023) di Dario Tomasello, docente e coordinatore del DAMS presso l'Università degli studi di Messina e fondatore del Centro internazionale di studi sulla performatività delle arti e degli immaginari sociali (UNIVERSITEATRALI). L'incontro, moderato da Tiziana Bonsignore, si terrà alla presenza dell'autore. Ad accompagnare il dialogo interverrà il commento musicale della violoncellista Francesca Bongiovanni. L'evento è curato da Roberto Bruccoleri, autore del blog letterario ”Blasco da Mompracem” e operatore culturale di Agrigento.

“Cronicario” è un anti-testo, un flusso ritmico che si scioglie attraverso immagini grottesche. Come in uno stato di sospensione onirica, la prosa di Tomasello tratteggia a tinte fosche una Sicilia surreale, quasi apocalittica: alla fine della civilità conosciuta, l'isola si rivela impasto crudo di culture diverse ma coincidenti. Come in un "cunto" contemporaneo, l'autore racconta una terra ambigua, nella quale coesistono oriente e occidente, fede islamica e cattolica, splendore e degrado. Essa è ribattezzata Giadida, "nuova" in arabo: attraverso i suoi luoghi stilizzati, nei quali è tuttavia riconoscibile un'esperienza concreta, individuale e collettiva, si svolge un percorso di caduta e ascesi.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti per i soci di OpenSpace Theater, con possibilità di sottoscrivere la tessera in loco al prezzo di 5 euro (valida per tutto il 2023). La sottoscrizione include un drink di benvenuto (birra, vino o bevanda analcolica). Sarà possibile acquistare il libro nel corso dell'evento presso il banchetto tenuto da “Il Mercante dei libri” di Alessandro Accurso Tagano.

Dario Tomasello dirige la collana “faretesto” per ”Editoria & Spettacolo” e, dal 2011, “Mantichora. Italian Journal of Performance Studies”. È autore di "Stretto di carta. Guida letteraria di un regione di confine" (edizioni il Palindromo, 2021), di numerosi saggi e testi drammaturgici.