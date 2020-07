Un viaggio tra i vicoli arabi, la musica in spiaggia e la Valle dei Templi

Viaggio tra le bellezze, musica ma anche escursioni. Tutto pronto per un week end ricco da vivere. Dalle installazioni artistiche fino all'aperitivo vista Valle dei Templi. Non solo, "concertini" in riva al mare e la passeggiata tra le bellezze del Parco Archeologico, tutto questo è il week end.

La domenica dei borghi sicani. Un viaggio alla scoperta di Siculiana, la città degli Sposi, tra credenze religiose e magico-rituali. Il percorso prevede un tour guidato nel centro storico di Siculiana tra gli antichi vicoli arabi di via finestre e del Quartiere Casale. Successivamente si visiterà il palazzo Agnello, storica dimora baronale del XVIII sec, il museo "MeTe" e le installazioni artistiche a cielo aperto lungo la via Santalucia.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, in collaborazione con CoopCulture, intende valorizzare l’area archeologica del santuario extraurbano di Asclepio riaprendo un sito poco conosciuto e promuovendone la fruizione attraverso visite guidate condotte da esperti archeologi/operatori Coopculture ed esperti botanici, alla scoperta di un percorso che unisce la bellezza archeologica e paesaggistica del contesto antico ad un percorso botanico moderno.

Mare e divertimento: per un venerdì sera all'insegna della buona musica. In riva al mare, al Borgo Santulì, il live degli "Effetto Vasco". L'evento, totalmente gratuito, inizierà alle 22:00.

Peppe Cammarata e Dario Adragna, il live music di "Dacanto". Il duo nasce per ripercorrere le canzoni che hanno emozionato un tempo, per poi inondare i presenti con note fresche, attraverso brani più attuali. Non mancherá un omaggio a Pau Donés degli Jarabe De Paolo, da poco scomparso e De Andrè, maestro indimenticabile della più alta espressione del cantautorato italiano. L’appuntamento, quindi, è fissato per venerdì 24 luglio alle 21.30.

Tutta la bellezza dei resti archeologici della Valle dei Templi svelata dai colori violacei del tramonto. Un percorso al calar del sole dedicato alla mitologia, alla storia di Agrigento e della Valle. L’itinerario comprende le principali attrazioni archeologiche disposte lungo il tratto superiore della Via Sacra, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia: uno spettacolo nello spettacolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto pronto per un nuovo week end all'insegna della bellezza. Aperitivo con vista alla Valle dei Templi, per una giornata dedicata alla scoperta di antichi sentieri alla luce del tramonto. L'evento prenderà il via alle 18 e 30 e terminerà alla 24.